(Di mercoledì 19 ottobre 2022) AGI - I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal gip del capoluogo campano, per circa 186didid'relativi ai cosiddetti "facciate", "eco" e "ristrutturazionie". Dalle indagini è emerso "un sistema fraudolento, basato sulla creazione did'in capo a società e persone fisiche collegate agli organizzatori della, a fronte di lavori mai eseguiti: tali benefici fiscali, in maniera diretta o frazionata mediante cessioni intermedie, sarebbero poi stati venduti a un istituto finanziario, permettendo all'associazione delinquenziale di monetizzare oltre 16 ...

Unacommerciale che avrebbe procurato un ingiusto profitto per oltre 7 milioni di euro.... hanno portato i finanzieri nei depositi siti nelle province di Torino, Milano, Treviso e Padova ove, hanno eseguito l'ingente sequestro impedendo, così, unacommerciale che avrebbe ... Maxi frode sui bonus edilizi per 186 milioni di euro di crediti d'imposta falsi Denunciati alla procura di Salerno i rappresentanti delle aziende che dovranno rispondere dei reati di frode in commercio e vendita di prodotti industriali recanti segni mendaci. Durante una serie di ...L'operazione è stata messa a segno dalle Fiamme Gialle di Torino e ha interessato anche due imprenditori di Padova e Limena che sono stato denunciati per frode in commercio. Tolta dal mercato merce pe ...