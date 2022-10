Matilda De Angelis e il dramma vissuto | “Ho sofferto di… ”

Per la città eterna le attrici italiane, daDea Miriam Leone, puntano su look raffinati e dalla composta eleganza Dopo Venezia il cinema si sposta a Roma , per festeggiare la sua diciassettesima edizione e dove c'è una kermesse ...Pietro Castellitto capobanda, ladro di professione con una passione per una cantante di night (De) amante per convenienza del gerarca più potente di Milano ( Filippo Timi ); Tommaso ...Il 26 ottobre arriverà su Netflix Rapiniamo il Duce, nuovo film totalmente italiano di Renato de Maria, con un cast che vede anche Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Maccio Capatonda, Tommaso Rag ...La nuova serie di azione e fantascienza conta diversi franchise internazionali e promette uno spettacolo ambizioso e innovativo.