Mario Draghi ai saluti | “20 mesi soddisfacenti In coscienza abbiamo fatto un buon lavoro”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma –è pronto a lasciare Palazzo Chigi, a 20dal suo arrivo che lo ha visto prendere le redini del Governo dopo la crisi del Conte II. Il Premier ha dovuto far fronte a crisi di proporzioni storiche come la pandemia, la gestione del Pnrr ed in ultimo la guerra in Ucraina (con conseguente crisi energetica). Nel pomeriggio si terrà presumibilmente l’ultimo Consiglio dei Ministri (con l’ordine del giorno fissato per alcune leggi regionali in scadenza). In mattinata il premier uscente ha tenuto una conferenza stampa, presentandosi in maniera serena e sorridente, in cui non sono mancate parole al miele per i giornalisti: ”Vi rivolgo un ringraziamento sentito. Voi in questi 20, tra pandemia e crisi energetica, avete svolto un servizio straordinario a cittadini aiutandoli a seguire e comprendere ciò ...