Marcolin | Il Napoli ha numeri da Manchester City e Bayern Monaco e può' '

(Di mercoledì 19 ottobre 2022): "Ilhadae può arrivare fino in fondo in campionato e nelle Coppe" A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Dario, ex calciatore e opinionista DAZN. Queste le sue dichiarazioni: "Nel 2004-05 ho indossato la fascia da capitano, unche andava verso la fine, poi per fortuna c’è stata la risalita con De Laurentiis. -afferma- Noi eravamo in ritiro, lo siamo stati per 15 giorni inutilmente, ma col senno di poi è stato meglio così. Lotta Scudetto? È unspettacolare quest’anno perché sta portando in alto il suo nome in Serie A e all’estero. La notizia positiva è che ...