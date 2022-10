Marcia | Palmisano | “Sto sempre meglio | ho già tolto le stampelle”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Antonellasi ha parlato della sua riabilitazione nel talk settimanale di Atletica TV. La campionessa azzurra disi è raccontata a poche settimane dall’intervento all’anca: “I Mondiali di Budapest del prossimo agosto? Io spero di tornare in gara prima, magari già in maggio in Coppa Europa a Podebrady per ritrovare le sensazioni che ho perso. Ho giàle. Venerdì scorso sono stati anche rimossi i punti di sutura all’istituto Rizzoli di Bologna. A parte la prima settimana, quando avevo difficoltà a mettermi su un fianco o a camminare correttamente, tutto sta procedendo bene. Ogni giorno che passa ci accorgiamo di progressi che non ci aspettavamo. Da lunedì è iniziato il percorso di riatletizzazione con una serie di esercizi di rinforzo muscolare: l’obiettivo è riprendere il tono in 6 ...

