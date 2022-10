Marcello Sacchetta | stipendio | quanto guadagna l’ex volto di Amici

Leggi su chenews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Quando riesce are il personaggio televisivolegato per anni alla trasmissione? Ecco le informazioni. Il pubblico televisivo ormai da anni conosce il personaggio. Quest’ultimo deve la sua notorietà alla trasmissione televisivadi Maria De Filippi, che l’ha fatto conoscere sia come concorrente, che come ballerino professionista. InstagramIl talent show è stato perdunque un luogo felice, dove poter crescere personalmente e come artista. Tante opportunità gli sono state date nel programma della De Filippi e non sarà stato facile quindi per lui decidere di lasciare la trasmissione per sperimentare altre possibilità lavorative. Ma ...