Manchester United-Tottenham | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la 12a giornata di Premier League. Dirigerà l’incontro l’arbitro Simon Hooper. Calcio d’inizio ore 21:15 all’Old Trafford di. Questo 12o turno di Premier ha in programma il big match tra. Rispettivamente in quinta e terza posizione, le due compagini si daranno battaglia per uscire dal rettangolo di gioco con i tre punti. Ancora alla ricerca di una continuità di risultati, ilarriva a questo impegno dopo il deludente pareggio casalingo a reti bianche contro il Newcastle. La squadra di Erik te Hag nonostante un mercato faraonico, è ancora alla ricerca di una ...

- Tottenham, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell'Old Trafford. Le ultime dritte.- Tottenham non è mai una sfida come le altre. Gara dai risvolti non banali, la contesa dell'Old Trafford potrebbe scrivere in modo più importante le gerarchie dei piano nobili della ...Commenta per primo Il futuro di Frenkie de Jong al Barcellona non è ancora certo: come evidenzia Sport , Erik ten Hag insiste per portare il centrocampista alIn questo inizio di stagione sono arrivati già diversi cambi in panchina, non solo in Serie A e Serie B, ma anche in Inghilterra. Ne è un esempio Roberto De Zerbi, scelto dal Brighton, o Potter, selez ...United-Tottenham, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell'Old Trafford. Le ultime dritte.