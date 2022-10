Mammut lanosi | l' inquietante piano della Cia | pare che l' intelligence Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il sogno - o l'incubo - di Jurassik Park potrebbe riaffacciarsi, ma non sul piccolo schermo, in senso televisivo, bensì nella realtà. Animali estinti che potrebbero essere riportati in vita, non per far divertire bambini appassionati di dinosauri o paleontologi, tutt'altro. La questione è seria più che mai, oltre che scientifica. Si tratta di un progetto dei servizi segreti americani - in particolareCia - che punta a riuscire nella surreale ambizione di resuscitare esseri scomparsi dalla Terra secoli o addirittura millenni fa. Ciò che la Cia vorrebbe far tornare dall'oblio sono i, estinti migliaia di anni fa. L'agenzia diamericana sta infatti finanziando, tramite la società controllata In-Q-Tel, l'azienda Colossal Biosciences con l'obiettivo di "vedere ancora una volta il ...