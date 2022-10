Maignan | nuovo infortunio | il Milan in ansia Cosa è successo

Ormai prossimo al rientro, contro il Monza o la Dinamo Zagabria , Mikesi ferma ancora. Il portiere del Milan ha accusato un problema al polpaccio, lo stesso che l'ha fermato lo scorso 25 settembre, e si sta sottoponendo ora agli esami strumentali per valutare l'..., secondo un'anticipazione di Sky che ha trovato conferme, ha sentito didolore durante l'allenamento personalizzato svolto oggi a Milanello: sono in corso gli esami strumentali per ...Allarme Milan, si ferma ancora Mike Maignan. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il portiere francese ha accusato un nuovo problema al polpaccio, esami strumentali in queste ore per stabilire l ...Nuovo stop per il portiere del Milan Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero ha infatti riscontrato un problema al polpaccio e sono in corso in questi minuti gli esami strumentali che diranno di p ...