Mai un anno così caldo dal 1800 | ma quando arriva il freddo? | Le previsioni non sono buone

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Gli esperticoncordi, non esiste unpiùdel 2022 dalin poi e la situazione non sembra migliorare nemmeno ad ottobre avanzato. Maarriverà il? Le temperature di questi giorni, come del resto quelle registrate nel mese di luglio,assolutamente anomale. Ilsimile primaverile che interessa praticamente L'articolo Mai undal, mail? LenonNewNotizie.it.