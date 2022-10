M Il figlio del secolo | Luca Marinelli sarà Mussolini nella nuova serie Sky

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nei panni di Benitoil protagonista di M. Ildel, laSky Original diretta da Joe Wright. Lo show nasce come adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale. Vincitore di un David di Donatello per la sua interpretazione in Lo chiamavano Jeeg Robot – a fronte di 5 nomination –è fra i più apprezzati attori italiani. Ha vinto, inoltre, la Coppa Volpi come miglior attore a Venezia per Martin Eden e il prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino. E ora, rivestirà i panni del Duce, in M. Ildel, un film che racconterà la nascita del ...