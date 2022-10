(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma 19 ottobre 2022 "Non lo so, ma non dovete chiedere a meche fa, non sono iocheche fa ildi un" Lo ha dichiarato il capogruppo di ...

Tiscali Notizie

11 minuti fa Salvini ai suoi: stupore perBerlusconi, per governo ci siamo Stupore per l'... 1 ora fa: "Esternazioni Cav Noi siamo con Kiev" 'Restiamo con il popolo ucraino e in ...... non sono io quello che giudico quello che fa il leader di un altro partito" Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Francescoentrando a Palazzo ... Lollobrigida: “Parole Berlusconi Non giudico quello che fa il leader di altro partito” (Agenzia Vista) Roma 19 ottobre 2022 “Non lo so, ma non dovete chiedere a me quello che fa Berlusconi, non sono io quello che giudico quello che fa il leader di un altro partito” Lo ha dichiarato il c ...Il braccio destro di Giorgia Meloni: "Le sue sono illazioni infondate Chiedetelo a lui. Noi stiamo con l'Ucraina" ...