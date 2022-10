Lollobrigida | “Noi a sostegno Ucraina | Pd alleato di Fratoianni che ha votato contro invio armi”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 19 ottobre 2022 “I nostri elettori hanno chiaro l'impegno delle forze politiche con sottoscrizione di un programma. Mentre noi abbiamo fatto alleanza in cui una delle discriminanti era impegno su alleanze internazionali, altri non lo hanno fatto. Pd èdiche non haall'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato el'delle. Il centrodestra tutto compreso Forza Italia haogni atto inal Governo legittimo dell'”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Francescouscendo da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev