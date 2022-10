Lo sconto del governo sulla benzina fino a novembre | la proroga nell’ultimo Cdm di Draghi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il taglio delle accise sui carburanti è statotoal 18. Lo ha deciso oggi il Consiglio dei ministri, approvando un decreto legge che rappresenta l’ultimo atto del. Convocato dal premier uscente e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, il Cdm ha avuto in oggetto alcuni provvedimenti in scadenza. Il dl approvato introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti,falsariga degli interventi adottati nel 2022 per fronteggiare la crisi energetica. Durerà ancora per un mese, dunque, la riduzione delle aliquote di accisa su, gasolio e GPL.al 18sarà inoltre garantita la riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas ...

Libero Tecnologia

... per essere precisi, il modello Lenovo Legion 5 15IMH6 dotatoprocessore Intel Core i7 - 10750H ... Lopuò essere aumentato di un massimo di 200 euro ottenendo il rimborso con la permuta dell'...... ad un prezzo davvero molto competitivo! Stiamo parlando di appena 29,99 contro i 49,90prezzo originale, che si traducono in uno40% , che non è affatto male per un prodotto simile, ... Huawei MateBook 14, sconto sconvolgente: a questo prezzo è da acquistare subito Asus propone grandi sconti in vista di Halloween, anche sulla serie Republic Of Gamers, per videogiocatori e non. Approfittane subito!Il Consiglio dei ministri convocato nel pomeriggio ha approvato questo pomeriggio un nuovo decreto legge per la proroga di alcuni giorni (fino al 18 novembre) del taglio delle accise sui carburanti, c ...