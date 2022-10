Liverpool | infortunio per Jota | salta il Napoli

La conferma di Jurgen Klopp, suo tecnico al, poi anche quella del diretto interessato che sui social, con grande amarezza e una foto ... L'rimediato nel big match, nei minuti di ...Madrid - Bruges 0 - 0 21:00 Rangers -1 - 7 21:00 Bayer L. - Porto 0 - 3 21:00 Barcellona - Inter 3 - 3 21:00 Viktoria Plzen - Bayern M. 2 - 4 21:00 Tottenham - Eintracht F. 3 - 2 21:00 ...(ANSA) - ROMA, 18 OTT - I Mondiali in Qatar del mese prossimo e il Portogallo perdono un sicuro protagonista, Diogo Jota. L'attaccante lusitano, in forza al Liverpool, si è infortunato ...Diogo Jota non andrà al Mondiale. Una perdita non da poco per il Portogallo, che perde così uno dei principali uomini del Liverpool. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore ...