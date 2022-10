LIVE – Nardi-Moutet 7-6 6-7 1-2 | primo turno Atp Napoli 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ile latestuale del match ditra Lucae Corentinnell’Atp 250 di. Il classe ’03 azzurro torna alle competizioni dopo il breve stop causato dall’infortunio subito nel match contro Tsitsipas ad Astana. E in quel dicerca conferme e continuità dopo quanto mostrato proprio nell’importante torneo kazako. Si preannuncia una sfida equilibrata e dall’altollo tecnico contro il tennista transalpino. Si tratta di due giocatori dal grande tocco e con una vasta varietà di soluzioni allo tecnico.scenderanno in campo oggi, martedì 18 ottobre. Il match è in programma come sesto di giornata a partire ...

In cabina di regia, con D'Angelo ementre sulle corsie esterne agiranno Guiebre e Luciani. Davanti Montalto e Lanini. QUI CESENA - Out lo squalificato Saber e gli infortunati Celiento e ...20.55 Da regolamento il match trae Moutet dovrebbe riprendere domani come secondo match di giornata, attendiamo conferme ufficiali dall'ordine di gioco. Appena esso sarà comunicato ve ne daremo conto. 20:52 Ricordiamo che la ...In Kazakistan, infatti, Nardi ha superato le qualificazioni - battendo peraltro Goffin - , sconfitto all'esordio Shevchenko ed impensierito un Top 10 come Stefanos Tsitsipas al secondo turno. Nonostan ...La partita Reggiana - Cesena di Mercoledì 19 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata del campionato di calcio ...