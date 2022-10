LIVE Juventus-Zurigo calcio femminile | Champions League in DIRETTA | inizia il girone di ferro delle bianconere

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, prima giornata del Gruppo C della UEFA2022-2023 di. Fischio d’inizio alla Welfox Arena in programma alle ore 18.45. Lasi è qualificata per la fase a gruppi della, regolando nei preliminari il HB Koege. La squadra di Montemuro proverà quanto meno a replicare lo splendido percorso in Europa fatto la stagione scorsa, dove dopo aver superato un difficilesi è arresa ai quarti di finale alle future vincitrici: le francesi del Lione. Le piemontesi sono capitate anche ...

A disposizione: Reti: Le convocate della1 Aprile, 2 Pedersen, 3 Gama, 5 Nilden, 7 Cernoia, 8 Rosucci, 9 Cantore, 10 Girelli, 11 Bonansea, 12 Lundorf, 13 Boattin, 15 Grosso, 16 Peyraud ...E la, nel pomeriggio dell''Olimpico - Grande Torino' ha avuto un moto d'orgoglio, ottenendo la prima vittoria della stagione in trasferta, targata Dusan Vlahovic. C'ha pensato l'ex viola - ...La partita Zurigo - Juventus Women di mercoledì 19 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima giornata della fase a giron ...Molte squadre stanno cercando di rinnovarsi in maniera davvero importante, con il Real Madrid che potrebbe essere in questo momento una delle squadre che sarebbe davvero intenzionata ad acquistare bra ...