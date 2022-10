LIVE Coppa Italia Primavera – Napoli- Salernitana 1-1 13? De Pasquale | 32? Perrone | la Salernitana trova il pareggio

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) 34?- GianniniSahli in area di rigore ma il tiro del napoletano viene respinto in calcio d’angolo. 32?- GOL, su calcio d’angolo, svetta di testa e riporta in parità il match. 31?- Sugli sviluppi di un corner Segato riesce a colpire la palla di testa ma arriva pronta la risposta di Turi. 29?- Ammonito Pontillo, il giocatore perde palla in uscita ed è costretto a far fallo per evitare ulteriori problemi per la sua difesa. 23?- Sahli torna in campo. 22?- Brutto intervento aereo diai danni di Sahli, il giocatore delresta a terra contuso alla testa. Infortunio Sahli 20?- Primi venti minuti di grandello per l’ex Barca, visione di gioco da grande centrocampista e tutti i tocchi di prima. 18?- Percussione ...