LIVE – Brescia-Prometey 48-42 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ilindi GermaniSlobozhanske, sfida valida come seconda giornata delladi. Dopo la netta sconfitta esterna contro la Joventut Badalona all’esordio, ecco un impegno casalingo importante per gli uomini di coach Magro per cercare l’immediato riscatto contro la formazione ucraina che settimana scorsa ha battuto il Lietkabelis. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 19 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F548-42 INTERVALLO ...

Come sarà il'È una data mia, posso fare quasi tutto il mio repertorio. Brani nuovi e qualcuno vecchio. Quando ho aperto i rovere abbiamo fatto un tipo di spettacolo; per i Pinguini ...sarà priva del play Tommaso Laquintana : per il pugliese un problema muscolare che dovrà venire rivalutato nelle prossime settimane. La radiocronaca diretta è su Radio Bresciasette . In ...Il nome d’arte è insolito, chiamamifaro (rigorosamente minuscolo e tutto attaccato). Angelica Gori ha una famiglia “famosa”: mamma giornalista Cristina Parodi e ...Dove guardare Brescia-Venezia in tv e in streaming: la partita è valida per la 10° giornata del campionato di Serie B ...