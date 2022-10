L’interesse nazionale si trova fuori dai confini dell’Italia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non solo guerra ma, a maggior ragione dopo la guerra in Ucraina (con tutte le sue chirurgiche conseguenze come grano, energia, rischio terrorismo), è stata certificata l’importanza ormai fondamentale della politica estera nel peso specifico di ogni governo. Giorgia Meloni da subito si è posizionata dalla parte degli aggrediti e non degli aggressori, distendendo la strategia che l’ha portata a vincere le elezioni su una strada di puro euroatlantismo, pur rivendicando i distinguo europei in seno alla gestione dell’Ue. Oggi, a un passo dal ricevere l’incarico di formare il governo, e all’indomani delle parole di Silvio Berlusconi sulla Russia, c’è il richiamo a un nuovo interesseitaliano daredainazionali. Da punti cardinali a cardini Lo ha detto l’ex ministro degli Interni Marco Minniti, ...