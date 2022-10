Libano | allarme epidemia di colera | 170 morti in due settimane - Esteri - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

A lanciare l'emergena il ministro della Salute: la maggior parte sono profughi della Siria. Da gennaio sono 29 i Paesi che hanno registrato focolai. E l'Oms avverte: 'Non bastano i vaccini'. Tragica ...In un comunicato, Msf sottolinea che l'epidemia di colera si è estesa anche indove team dell'organizzazione stanno portando avanti attività di sensibilizzazione a Beirut, nella valle della ... Libano, allarme epidemia di colera: 170 morti in due settimane Siccità, povertà e difficoltà di approvvigionamenti di acqua potabile tra le cause del numero crescente di casi di colera segnalati.L’epidemia di colera in Siria si sta diffondendo in tutto il paese: oltre 13.000 i casi sospetti segnalati, mentre sale a 60 il bilancio dei morti. In collaborazione con le autorità sanitarie locali, ...