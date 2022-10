“L’ha lasciata senza” Totti | cosa ha fatto a Ilary Blasi | la guerra continua | l’ultima scoperta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)e Francesco, nuovi dettagli sull’addio. La fine del matrimonio tra l’ex capitano giallorosso e la nota conduttrice italianaa essere un argomento all’ordine del giorno. Dispetti reciproci, dichiarazioni al veleno. Nessun avrebbe mai sospettato che potesse accadere. E nelle ultime ore, al mosaico di casasi aggiunge un altro tassello. La rottura tra Francesco. Dopo la nota vicenda dei Rolex e delle costose borse e scarpe della conduttrice, a lanciare un news sull’ex coppia ci ha pensato The Pipol dove si apprende “la ripicca del Capitano è stata così piena di rabbia che avrebbe lasciato alla moglie come gesto simbolico solo una scarpa e una ciabatta”. Leggi anche: “Oh, basta toccarmi il cu*o”. ...

Repubblica Roma

Ormai al nono mese di gravidanza, Chiara Nasti si èandare ad alcune Q&A con i suoi fan svelando un ... non vedono'ora che ... La ragazza, infatti, in un Q&A con i fan,raccontato come ...... la storia riprende da dove'avevamo: Yemos (Andrea ... In giuria, come'anno scorso, (da sinistra)'influencer Tommaso ... The artist -'omaggio al cinema muto checonquistato gli Oscar. ... Ilaria Cucchi: "Mamma ha lasciato intatta la stanza di Stefano, ora è lassù con lui"