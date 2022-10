Letta a Meloni “E' la maggioranza a danneggiare l' Italia all' estero”

Lo scrive su Twitter EnricoSolo più avanti sono arrivati Giorgia(120mila) e Giuseppe Conte (293mila). La prima ... in pratica si può montare il video di Salvini ocon la voce di Fantozzi presa dal film. Non voglio ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...La sua compagna Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, e lui, Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e padre di sua figlia, ha perso la conduzione: non compare più in video. A quanto racconta ...