Lega-FdI | la contesa sul ministero dell’Agricoltura e la carta segreta di Meloni

- Le parole del Cavaliere Sui rapporti con gli alleati e su quello personale con Putin, lasciano il segno nella maggioranza. L'occasione per un chiarimento potrebbe arrivare oggi dal faccia a faccia ...Il leader di Forza Italia ha lamentato la disparità di trattamento con lapur a (quasi) parità ... capogruppo alla Camera di: 'Berlusconi non ci mette neanche un po' in difficoltà. Siamo e ...Le parole del Cavaliere Sui rapporti con gli alleati e su quello personale con Putin, lasciano il segno nella maggioranza. L'occasione per un chiarimento potrebbe arrivare oggi dal faccia a faccia in ...Il governo è già in pericolo A sentire l’incredibile audio di Silvio Berlusconi diffuso ieri da LaPresse sembrerebbe di sì. Il leader di Forza Italia ha lamentato la disparità di trattamento con la ...