(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Cara Ester, Mai avrei pensato di rivolgermi a te… io, che ogni lunedì condivido e commento le tue risposte con le mie amiche – crogiolandomi, da un anno a questa parte, nell’apparente perfezione del mio rapporto amoroso. Sì, perchè questo pensavo di aver trovato: dopo anni ed anni di fatiche, delusioni, casi umani su cui scherzare (e disperarmi), arriva Lui. Un rapporto a distanza ma di una forza e di una bellezza disarmante, che con la sua purezza in men che non si dica porta anche la parte più critica e disillusa di me a fare il salto; ad abbattere il muro; a fidarmi. Leggi anche › Tradimento online: perché è in aumento, soprattutto tra le donne Tradimento ...

Io Donna

... "Non uso internet da quattro anni e mezzo" X Leggi anche › Le" Ho tradito il mio compagno con un vecchio ex › Le" L'Amore perfetto esiste ...Leggi anche › Le" L'Amore perfetto esiste davvero In attesa del secondo bebè A settembre la coppia ha annunciato via social l'arrivo del secondo figlio. Dopo la nascita ... Le relazioni difettose – Che cosa c'entra il controllo (di Instagram) con l'amore Le relazioni difettose di Ester Viola. La lettera di una lettrice che non riesce a catturare le attenzioni che vorrebbe da un uomo ...