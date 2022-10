Le parole di Berlusconi su Putin scuotono l’Ue | i Socialisti | “FI stampella del postfascismo”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Forza Italia, membro del Ppe, è diventata la “del”: lo ha sostenuto oggi nella plenaria a Strasburgo la presidente del gruppo deie Democratici nel Parlamento Europeo, Iratxe Garcìa Perez. “Questo – ha detto Garcìa Perez – sarà l’ultimo Consiglio Europeo in cui l’Italia sarà rappresentata da Mario Draghi. Le ragioni ci sono note. Dal Partito Popolare Europeo Weber eripetono che Forza Italia sarà la garanzia di un governo atlantista, europeo, che difende i valori dell’Unione. Mi permetta di metterlo in discussione: Forza Italia è passata dall’essere il pilastro del Centrodestra in Italia adel”. La presidente deieuropei ha spiegato le ragioni delle suefacendo ...