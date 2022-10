Le parole di Berlusconi su Putin lette negli Usa Parla l’amb Fried

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Credo che le notizie che arrivano dall’Italia siano miserevoli. Speravo in qualcosa di meglio. Ma eccoci qui”. Are a Formiche.net è Daniel, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Polonia e assistente del Segretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici. Quarant’anni di carriera diplomatica alle spalle, oggi Weiser Family Distinguished Fellow all’Atlantic Council di Washington,è stato uno degli artefici della politica di allargamento della Nato alle nazioni dell’Europa centrale e, parallelamente, delle relazioni Nato-Russia nei primi anni Duemila. In qualità di coordinatore del dipartimento di Stato per la politica delle sanzioni, ha contribuito a guidare la risposta dell’Occidente all’aggressione russa contro l’Ucraina del 2014. “A voler essere ottimista, credo chedica un sacco di ...