Le mosse di Meloni per rafforzare FdI | Teniamoci pronti Promossa la sorella

Formiche.net

Tutti stimatissimi da, al pari dei due contendenti per la Salute. Per il ministero, ... il motivo non sarebbe la sua presenza nella squadra ministeriale, ma evitareavventate sulla ...ha detto sì": Casellati, trionfo (a sorpresa) per Berlusconi Fondi europei, bollette e Covid. Le mosse di Meloni secondo Ricolfi La leader non vuole sguarnire il partito. Arianna diventa dirigente apicale. Lollobrigida non va al governo, Donzelli resta in Via della Scrofa ...«Più che il toto-nomi qui bisogna capire se iniziamo il gioco dell’oca». Cioè se il dado agitato ieri da Silvio Berlusconi non riporti il nascente governo al via.