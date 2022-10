Lazio | tanti flop tra i giovani negli ultimi dieci anni | ecco il motivo

Solo la Lazio

voti. La crisi Dem è politica, ma soprattutto sociale. Conte parla ai progressisti e tocca ... Ma di nomi si parla da mesi per la Regione. Si sono candidati da tempo il vicepresidente ...Meno i nidi accertati nelle aree del centro e nord Italia: 5 in Toscana, 4 nele uno solo in ...giorno e di notte per tenere sotto controllo i siti di nidificazione e metterli al riparo da... Acerbi attacca: “Sono molto più uomo io di tanti. Lazio Da campione mi sono trovato in panchina” Si lavora alacremente per provare a chiudere l’alleanza con i dem, sebbene molto dipenda dalla formazione del nuovo governo e dal difficile dialogo tra Pd e Movimento a livello nazionali. Ancora dissi ...Una partita nella partita. Le elezioni regionali nel Lazio - molto più che quelle in Lombardia-s' inseriscono nel dibattito congressuale ...