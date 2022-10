Lazio | oggi il giorno della verità per l’infortunio di Immobile

... e si ipotizza una "compensazione" per l'ala Zingaretti (l'ex governatore delpuntava alla ... "Ci vogliono escludere dai giochi", denunciano da Iv e Azione, cheprobabilmente non ...Meloni vedràil leader della Lega e non è escluso che per ottenerla Salvini torni a ... Allo Sport e Politiche gi ovanili potrebbe andare invece l'ex consigliera regionale delChiara Colosimo ...ITRI – Prosegue l’iter per sbloccare i lavori c necessari a superare la situazione di pericolo che incombe sul paese aurunco dopo l’alluvione dello scorso anno. La sindaca facente funzioni Elena Palaz ...Intervista fiume quella rilasciata da Walter Sabatini che non ha mai il timore di andare oltre nelle dichiarazioni, anzi. Il direttore sportivo dopo l'addio alla Salernitana sta facendo ...