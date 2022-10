Latina | il Commissario Valente ha incontrato il Vescovo Crociata e il Prorettore della Sapienza Bonifazi

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)– Intensa giornata di incontri istituzionali oggi al Comune diper ilprefettizio Carmine. In mattinata ilsi è recato in visita istituzionale dalMarianopresso la Curia di Via Sezze per un saluto istituzionale e personale anche a nome dei Sub commissari Perna e Alicandro. Nel lungo colloquio sono stati affrontati molteplici temi al fine di orientare l’azione amministrativa alal realizzazione del bene del territorio cittadino. Ilha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il dialogo tra le istituzioni attraverso i suggerimenti che ilvorrà fornire sulle varie e complesse ...