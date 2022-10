L’assalto dei Casamonica al bar dell’ex pesista | «Ho reagito a calci | non ho paura di loro»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nel pomeriggio di lunedì 17 ottobre quattro donne della dinastia deihanno scatenato una rissa con la titolare del Rosy Bar in via Pietro Marchisio a Cinecittà est. Il Messaggero racconta che le donne, dai 20 ai 40 anni con due ragazzi, già il sabato precedente avevano lasciato l’esercizio senza pagare il conto. Graziella Crialesi, nel frattempo ricoverata all’ospedale Pertini con sei giorni di prognosi, le ha affrontate davanti al figlio. Secondo il racconto del quotidiano è stata un’escalation: prima le offese e le minacce, poie pugni: «Vengono a marcare il territorio, si sentono i padroni». Nell’occasione avevano ordinato caramelle e té: «Un’altra volta avevano preso due birre. Ma è il principio. Non hanno rispetto, quando glielo dici, smettono per qualche giorno e poi ricominciano». La donna racconta che le ...

