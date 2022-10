L' Arabia Saudita entrerà nei BRICS con Russia e Cina Dopo lo sgarbo all' Opec+ | Bin Salman rompe con Biden

Internazionale

... grazie al rafforzamento del collegamento per Dubai e ai nuovi collegamenti con Abu Dhabi e Riyadh in'. L'ultima parola è spettata a Michele Sambaldi , presidente di Ischia Is More, ...Sono 18 i Paesi in cui sono stati realizzati i 16 film in gara per il Concorso Progressive Cinema: Italia, Stati Uniti, Francia, Algeria, Svizzera, Corea del Sud, Tunisia, Palestina,, ... L’Arabia Saudita spegne le illusioni statunitensi - Rami Khouri Il governo della Somalia si è schierato con l'Arabia Saudita nella disputa che vede contrapposta Riad con gli Stati Uniti sulla ...I rapporti con Riad sono sempre stati il pilastro della politica americana in Medio Oriente. Ora però è rottura tra Biden e la monarchia del Golfo ...