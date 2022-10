L’Antica Pizzeria Da Michele arriva ad Amsterdam

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –Daapre ad, domani 20 ottobre, in Eerste Van der Helststraat 72H. “Dopo le quattro aperture italiane di settembre, con la trentaduesimaDaarriviamo, per la prima volta, nei Paesi Bassi”, spiega Alessandro Condurro, AD deDain the world. “La– spiega – sorge nel quartiere de Pijp, su un isolotto a sud del centro di. Tra le aree della città più popolate da giovani, si tratta di una zona vivace, di tendenza e multiculturale, ricca di ristoranti di cucina internazionale e numerosi locali notturni. Il locale si trova a poca distanza da siti ...