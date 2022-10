L’ambasciatore russo in Italia | “Il nuovo governo non sembra voler cambiare posizione sul conflitto ucraino Ma aspettiamo i fatti”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ilno continuerà col sostegno a Kiev. Lo sostienein, Serghej Razov, nel corso di un’intervista alla Tass. Se dopo le parole di Berlusconi sull’amicizia ritrovata con Vladimir Putin e quelle delpresidente della Camera, Lorenzo Fontana, su quello che ha definito un “effetto boomerang” delle sanzioni alla Russia per l’Europa, qualche dubbio era emerso, il diplomatico inviato da Mosca non si dice particolarmente fiducioso su un cambio di rotta del: “Finora è stata tracciata una linea per la continuazione del sostegno all’Ucraina e il rispetto delle sanzioni anti-russe. Certo, speriamo nel buon senso, ma durante la telefonata del 4 ottobre tra Meloni e Zelensky – ha osservato – è stata ...

