«La Superlega? Può partire nel 2024» | l’annuncio shock al Financial Times

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lanon è affatto morta. Anzi. Ha un nuovo Ceo – amministratore delegato – il tedesco Bernd Reichart che è il nuovo Ceo di A22 la società che è dietro il progetto.di Reichart ha rilanciato la. Il manager tedesco, ex direttore generale della RTL in Germania, ha concesso un’intervista al, come riporta Diario As In un’intervista al, è andato oltre e ha fornito dettagli su ciò che spera possa essere il suo mandato come nuovo leader del progetto. La cosa più scioccante è che ha messo una data per un possibile inizio della competizione: “La stagione 24/25? E ‘ ragionevole…”, dire. Va ricordato che questa è la stessa data in cui la Uefa prevede di lanciare la sua rinnovata Champions League, con più squadre e un ...

Sport Fanpage

Non siproprio definire una prima parte di stagione semplice quella che il calendario ha riservato alla ...che vorrebbero finalmente centrare in questa stagione per mettere il naso in. ...... visto che il rientro in campo non è ancora dietro l'angolo, per Pogba e la Juventus si...00 Stella Azzurra - Treviglio 90 - 91 Visualizza Serie A2 VOLLEY -15:00 Latina - Prisma Taranto ... Perché oggi può essere la giornata della svolta per la Superlega (e per il calcio europeo)