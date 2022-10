La “stufa” a candele e vasi di terracotta scalda poco e costa più del gas

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Le temperature ancora non sono scese entro le medie di ottobre, ma l’inverno si avvicina e con esso la possibilità di razionamenti di gas. Il ministro uscente alla Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, però, l’ha detto più volte: l’Italia è attrezzata per affrontare l’inverno. Rimane il tema del prezzo del gas, così internet pullula di consigli e tutorial per difendersi dal freddo. Tra questi, ce n’è uno che circola da tempo, sia qui in Italia che all’estero. Si tratta di un tutorial per costruire una lampada rinte usando dei lumini di quelli piccoli e tondi che di solito si impiegano per sciogliere la fonduta. L’autore di un video che circola su Facebook sostiene che due di queste lampade, con all’interno otto lumini ciascuna, siano sufficienti are un’intera stanza. Per chi ha fretta: Suggeriscono di usare come “stufette” ...