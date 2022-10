La SBK pronta a ballare il tango | in Argentina Bautista cerca lo strappo decisivo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ci siamo, dopo 9 intensi ed appassionanti round in Europa, la Superbike èa sbarcare oltreoceano, per gli ultimi tre appuntamenti della stagione 2022. La prima tappa è in Sudamerica, per la ...

Ci siamo, dopo 9 intensi ed appassionanti round in Europa, la Superbike èa sbarcare oltreoceano, per gli ultimi tre appuntamenti della stagione 2022. La prima tappa è in Sudamerica, per la precisione in Argentina, sull'imprevedibile tracciato di San Juan. ...La pattuglia italiana in Superbike èad accogliere un nuovo membro. Parliamo di Lorenzo Baldassarri, sbarcato quest'anno nel paddock delle derivate e subito veloce in sella alla Yamaha R6 del team Evan Bros, tanto da aver già ...Lo spagnolo potrebbe ipotecare il titolo, ma Toprak nel 2021 fu quasi imbattibile. Rea per l'onore, occasione per Rinaldi e Bassani ...SBK: L’INTERVISTA - “Rea ha dominato dal 2015 al 2020, ma Ducati mai ha criticato o chiesto di penalizzare la Kawasaki, ci siamo rimboccati le maniche. Chi pensa che Bautista vinca solo per la velocit ...