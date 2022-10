Libero Tv

Persone in coda per salire su autobus o su un traghetto che attraversa il fiume Dniepr per raggiungere l'altra sponda: sono le immagini diffuse dalla televisione di Stato russa dell'evacuazione di ...Il nuovo razzo spaziale dovrebbe permettere di ridurre i costi e aumentare la cadenza di lancio dando all'Europa un vettore pesante indipendente da USA e(mentre sono in sviluppo nuovi modelli ... La Russia mostra civili che lasciano Kherson, Kiev: propaganda Milano, 19 ott. (askanews) - Persone in coda per salire su autobus o su un traghetto che attraversa il fiume Dniepr per raggiungere l'altra sponda: sono le immagini diffuse dalla televisione di Stato ...Il lancio di Ariane 6, il nuovo vettore pesante di ArianeSpace pensato in collaborazione con ESA, è sempre più vicino (inizio 2023). Attualmente in Guyana Francese è stato assemblato per la prima volt ...