La Russia ha iniziato a evacuare Kherson

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La popolazione della città occupata verrà portata a est del fiume Dnepr, in vista di un'imminente controffensiva ucraina

AGI - Le autorità di occupazione russe hannol'evacuazione dei civili da Kherson, a fronte dell'avanzata delle truppe ucraine. Lo ...che vorranno trasferirsi in altre regioni della......a servizio militare Il ministero della Difesa della Bielorussia ha dichiarato di avera ... 3 ore fa Von der Leyen: "Attacchi attuali crimini di guerra" 'Gli attacchi mirati dellacontro ...Doha chiarisce che non devierà gnl verso l'Europa tenendo fede agli accordi con i suoi clienti asiatici storici. Pechino ha bloccato l'export all'estero per ...I numeri, e la lettura che ne fa il Fondo Monetario Internazionale, si legano alle difficoltà oggettive di Mosca ...