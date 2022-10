La Rosa Camuna corre in moto | premiato Giacomo Agostini - Video

Il campione di motociclismo bresciano Giacomo Agostini, è stato insignito del Premio, la massima onorificenza della Regione Lombardia. La cerimonia di consegna è avvenuta oggi a Palazzo Pirelli alla presenza, tra gli altri, del governatore Attilio Fontana, del ...A dirlo è il campione di motociclismo Giacomo Agostini, in occasione della cerimonia in cui ha ricevuto a Palazzo Pirelli il premio, massima onorificenza della Regione Lombardia. Agostini ...Il riconoscimento di Regione Lombardia al 15 volte campione del mondo con MV Agusta e Yamaha: "Ne sono molto orgoglioso". Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi: "Ago è un esempio di t ...La leggenda italiana ha parlato in vista del Gran Premio della Malesia, dove potrebbe decidersi il Mondiale 2022 ...