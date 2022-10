La Rosa Camuna corre in moto | il massimo riconoscimento della Regione va a Giacomo Agostini

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “È un mito delciclismo, ma soprattutto un grande uomo. La sua straordinaria carriera è la prova di come non si debba mai smettere di inseguire i propri sogni: mai mollare! E per questo è un esempio di tenacia, convinzione, impegno e passione soprattutto per i giovani”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha commentato la consegna del Premioal campione diciclismo, avvenuta mercoledì mattina al Belvedere di Palazzo Pirelli. La consegnaè stata promossa dal Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza Giovanni Malanchini che ha sottolineato come “sia stato un ...