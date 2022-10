La più grande vetrina degli ascensori del futuro per tre giorni a Milano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) LIFT EXPO ITALIA 2022 è il principale appuntamento nazionale per il settore, che nasce dalla richiesta delle aziende specializzate di tornare a incontrarsi dopo alcuni anni di assenza. Un evento atteso anche in chiave internazionale, in quanto il mercato italianoè il più importante in Europa per numero di impianti installati. ALIFT EXPO ITALIA 2022, il principale appuntamento nazionale per il settoreLIFT EXPO ITALIA 2022, che parte oggi ae si concluderà venerdì prossimo, 21 ottobre, è inserita oltre che nel calendario delle Fiere Internazionali della Regione Lombardia anche in quello delle fiere internazionali di AEFI, l’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane. Pertanto le aziende ...