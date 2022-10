La piattaforma che propone finti investimenti e truffa 50mila persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Utilizzavano il nome della Uefa, sfruttando il suo diretto legame al mondo calcistico, per trarre in inganno gli investitori. Un raggiro in piena regola, studiato nei minimi particolari quello che ha visto coinvolti circarisparmiatori. Al fianco di quest’ultimi, si schiera l’associazione Codici che ha deciso di intervenire avviando un’azione legale. Tutto si svolgeva all’interno di una, basata su un apparente e positivo meccanismo di investimento che alla fine, si rivelava invece fittizio, in quanto non era possibile per gli investitori ritirare il denaro. Leggi anche: Bonus facciate: fingono di effettuare le ristrutturazioni eno 16 milioni di euro Lacheva l’investimento fittizio Come anticipato, dietro il nome di Uefa Football Fund Ltd, evocativo e ...