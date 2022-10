La notizia della morte della Superlega è fortemente esagerata e ora ha un nuovo Ceo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Football can do better. Il calcio europeo ha un enorme potenziale inesplorato e può crescere ancora, è meglio di quel che vediamo al momento. Sono passati 18 mesi da quando è stato presentato e poi accantonato il progettoche avrebbe riformato l’industria calcistica europea. Ma l’idea non è morta. Laè viva e vegeta e adesso si è dotata anche di un amministratore delegato. O meglio, lo ha fatto A22 Sports Management, la società incaricata di sponsorizzare e aiutare la creazione. Nelle vesti di consulente, A22 cura struttura generale e aspetti finanziari del progetto. E da oggi avrà Bernd Reichart, 48 anni, come Ceo. «A22 Sports Management, una società europea di sviluppo sportivo commerciale, ha nominato Bernd Reichart, 48 ...

