La minaccia della Meloni | “Fedeltà alla Nato o niente governo”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non fa passi indietro, Giorgia. Dopo la pubblicazione degli audio “rubati” di Silvio Berlusconi, con le sue considerazioni sull’Ucraina e Zelensky rilasciate durante la riunione con i deputati, la leader di FdI si è presa qualche ora prima di diffonderestampa una nota. Dai contenuti molto precisi. “Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare uncon una linea di politica estera chiara e inequivocabile”, si legge. Per la presidente di Fratelli d’Italia, il Paese “è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del, a costo di non fare il”. Una dichiarazione indirizzata a tutti gli alleati che domani dovranno salire al Colle per il primo giro di ...