La Lazio perde Immobile fino al 2023 | c’è lesione “di medio grado”

, infortunio Immobile: per quante partite loSarri Sarri e Immobile © LaPresseQuesta mattina, l'attaccante si è recato in clinica in Paideia per gli esami strumentali del caso, utili a ......anche il Cittadella, scavallato il quale per i granata sarà tempo di affrontare l'Udinese. Manco a farlo apposta, la grande sorpresa del campionato con 21 punti (tanti quanti ne ha la, ...Niente da fare. Dopo la paura dei giorni scorsi ora è arrivata la conferma: Immobile saluta il 2022 e dà appuntamento in campo alla Lazio direttamente al prossimo anno. Ci ha ...Niente da fare. Dopo la paura dei giorni scorsi ora è arrivata la conferma: Immobile saluta il 2022 e dà appuntamento in campo alla Lazio direttamente al prossimo anno. Ci ha ...