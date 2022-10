La gaffe di Di Battista che sbaglia il congiuntivo in tv | «Mi auguro che Meloni non cedi su Casellati» – Il video

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo «l’inpiegato» del neo presidente della Camera, Lorenzo Fontana, arriva un’altradal mondo politico sulla lingua italiana. Questa volta è toccato ad Alessandro Diche hato unnel suo intervento su Giorgia, ospite a “diMartedì” in onda su La7. «Ci sono problemi all’interno di Forza Italia. Generalmente il centrodestra li risolve sempre quando si avvicina all’inizio di una esperienza governativa», ha iniziato a dire l’ex deputato in merito all’attuale situazione politica e sulla gestione della nuova maggioranza in vista del nuovo governo. Poi la: «Credo che c’è bisogno di un governo il prima possibile e michenonsu». Un doppio errore, che ...

Dopo " l'inpiegato " del neo presidente della Camera, Lorenzo Fontana , arriva un'altradal mondo politico sulla lingua italiana. Questa volta è toccato ad Alessandro Diche ha sbagliato un congiuntivo nel suo intervento su Giorgia Meloni , ospite a ' diMartedì ' in onda ...