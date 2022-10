La furia di Conte si abbatte su Bentancur | la frase violenta contro l' ex Juve

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) MANCHESTER (Regno Unito) - Non guarda in faccia nessuno Antonio, che nel big - match del turno inttimanale di Premier League del suo Tottenham in casa del Manchester United , si ...

MANCHESTER (Regno Unito) - Non guarda in faccia nessuno Antonio, che nel big - match del turno infrasettimanale di Premier League del suo Tottenham in casa del Manchester United , si scaglia senza mezzi termini contro l'ex juventino Bentancur , ...... ci sono Antonio, che dopo aver ridato anima a Juve e Inter ha condotto il Tottenham alla migliore partenza da quando c'è la Premier League, e Stefano Pioli , uno che adi fare la ... Furia Conte: "Non sono stupido, posso insegnare calcio a molte persone" L'allenatore della Lazio, dopo il pareggio interno contro l'Udinese, si è sfogato per le condizioni del terreno di gioco.