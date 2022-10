La frase shock del consigliere leghista in Valle d’Aosta | «Il Covid è una pagliacciata colossale»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) «Curate i malati, per piacere, e fermate questa, la più grande della storia dell’Unione europea». Questo uno dei passaggi, riferiti alla pandemia da-19, pronunciati da Diego Lucianaz nel suo discorso d’insediamento nel consiglio regionale dellatra i banchi della Lega. Nel suo primo intervento in aula, Lucianaz ha pronunciato frasi come «la grandedelsta finendo», «i vaccini non sono mai stati testati» oppure «questa non è più una pandemia e le persone che ragionano lo sanno bene». Lucianaz, che pur sedendo tra i banchi della Lega si dichiara «indipendente e indipendentista», è subentrato alla neoeletta senatrice Nicoletta Spelgatti. «Da due anni e mezzo siamo molestati ...